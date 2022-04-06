Ереван, 7 апреля, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Деятельность американских биолабораторий представляют большую угрозу для Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лаборатории

Эксперт отметил, что недавно Союз офицеров запаса Службы нацбезопасности Армении призвал проверить деятельность функционирующих в республике биолабораторий. В заявлении отмечается также, что в последние годы участились случаи кори в Грузии, а также африканской чумы свиней и сибирской язвы в Армении.

Арман Гукасян Изучив опыт соседней Грузии, можно увидеть, что на строительство подобных лабораторий были потрачены средства, кратно превышающие объемы финансирования подобных объектов гражданского профиля. Этот факт не может не вызвать подозрений, так как есть опасения, что те патогены, которые хранятся в данных лабораториях, могут в дальнейшем быть использованы для разработки биологического оружия на основе генотипа и биологических особенностей, присущих данному конкретному этносу или региону. Персонал состоит в основном из армян, однако есть и иностранцы, которые курируют работу. Армянские специалисты могут и не знать подлинных целей данных объектов. Биолаборатории в Армении не являются исключением, и в них ведутся работы, которые представляют собой угрозу для армянского общества и в целом окружающей среды. Очевидно, что биолаборатории имеют военное назначение, и в них ведутся опасные биологические разработки, которые опасны для всех в Армении, в том числе и для российский военных, которые находятся здесь.

Напомним, что на территории Армении функционируют 12 биологических лабораторий, финансируемых из США