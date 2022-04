Лондон, , 23:03 — REGNUM Британский музыкант Оливер Сим из инди-группы The xx вернулся со своим вторым сольным синглом Fruit, продюсером которого снова выступил участник его группы Jamie xx (Джеймс Смит). Об этом 6 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Музыка

После своего сольного дебюта с песней Romance With A Memory в марте, Оливер Сим представил свой второй сингл Fruit. Сим рассказал о новом релизе: «Моя новая песня спродюсирована Jamie xx. Музыкальное видео снято одним из моих любимых режиссеров: уморительным, пугающим и душевным Янном Гонсалесом. Наслаждайтесь и я надеюсь, что вам понравится. Через пять недель я выступлю со своими первыми сольными концертами в Лондоне, Париже, Берлине, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе в компании нескольких новых талантливых друзей».

Сим — последний участник группы The xx, выпустивший сольный материал. Jamie xx выпустил свой дебютный сольный альбом In Colour в 2015 году, а Роми дебютировала в 2020 году с песней Lifetime.

