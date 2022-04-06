6 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 23:44 — REGNUM В Великобритании планируют запретить проведение конверсионной терапии (репаративная или конверсионная терапия — методики, направленные на изменение сексуальной ориентации с гомосексуальной или бисексуальной на гетеросексуальную — прим. Д. С.). Правительство предлагает запретить терапию для всех представителей ЛГБТК+ сообщества кроме трансгендеров.

Джон Лавери. Ралли (фрагмент). 1885 г

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что женщины-трансгендеры не должны участвовать в спортивных соревнованиях наравне с другими женщинами.

«Я не считаю, что биологические мужчины могут участвовать в женских спортивных мероприятиях. Возможно это достаточно спорная вещь, но мне это кажется правильным. Если таким образом я попадаю в конфликт с другими, тогда мы должны решить эту проблему. Это не значит, что я не чрезмерно благожелателен к тем людям, которые хотят изменить гендер, трансформироваться, жизненно важно давать людям максимум любви и поддержки при принятии таких решений», — сказал премьер.

Многие пользователи согласны с позицией Бориса Джонсона об участии женщин-трансгендеров, мужчин по биологическому происхождению, в спортивных соревнованиях наравне с женщинами, потому что это ставит их в неравные условия.

Борис Джонсон U.S. Department of State

«Наверное, это единственный вопрос, по которому я когда-либо соглашусь с Борисом», — написал @GeorgeD30172014.

«С этим тяжело поспорить», — прокомментировал @SimonLangford1.

«Полностью согласен с Джонсоном. Все женские мировые рекорды в спорте в итоге будут заняты мужчинами. Это просто нечестно», — считает @TEFL_Lemon.

Часть пользователей считает, что запрещать участие женщинам-трансгендерам в женских соревнованиях нелогично. Вместо этого предлагают рассматривать участие конкретного спортсмена и допускать его к соревнованиям после специальной комиссии, на которой будут проверяться физические и биологические качества.

«Спорт по своей природе нечестный. Цель — достичь осмысленной конкуренции. Если после «перехода» биологический мужчина также представляет собой конкурентного соперника, тогда ему нужно разрешить участие. Это настолько просто», — считает @LogicalFallac18.

В комментариях привели примеры участия женщин-трансгендеров наравне с другими женщинами, подтверждающие, что на конкуренции «трансформация» никак не сказывается.

«Лия Томас участвовала в трех соревнованиях. Она пришла первой, пятой и восьмой. И она была очень далеко от установления новых рекордов», — рассказал @LogicalFallac18.

«Может быть белые женщины тоже должны быть исключены из соревнований по плаванию? Они глобальное меньшинство, и очевидно, что у них есть какие-то анатомические или другие отличия, которые дают им преимущество. И может быть еще запретить женщинам из Кении и Эфиопии участвовать в забегах?» — прокомментировала @Babbs_Reilly.

Ряд комментаторов предложил принять новое «спортивное» гендерное деление, по которому все спортсмены будут делиться на женщин и неженщин.

«Почему бы просто не переопределить мужчин и женщин в рамках спорта? Разделить на две категории. Первая категория — женщины, которые родились 100 процентов женщинами. Вторая категория — все, кто не попадает в первую категорию. По крайней мере для спортивных целей мне это кажется единственным решением», — написал @AndyG_Prince.

Также пользователи отметили, что мужчины и женщины разные по своему анатомическому строению, именно поэтому женщинам-трансгендерам следует запретить участие в женских соревнованиях.

«Возможно стоит выделять больше категорий. Потому что, нравится это вам или нет, между мужчинами и женщинами есть анатомические различия, и смена пола или гормональная терапия на это не влияют», — прокомментировала @healthsciencesq.

«Мужчины и женщины биологически разные, это больше, чем о половых органах. Если разрешать участие трансгендерам, тогда можно открывать соревнование для всех. Эти различия приводят к разным показателям в разных видах спорта», — написал @awearbo.

В комментариях также поинтересовались о судьбе мужчин-трансгендеров в мужских соревнованиях, отметив, что запрет должен работать в обе стороны.

«Я не вижу, чтобы биологические женщины соревновались с мужчинами и показывали свое конкурентное преимущество, поправьте меня, если я не прав. Неважно, какие у вас представления по вопросу о правах трансгендеров, но если это не распространяется в обе стороны, тогда это нечестно», — считает @Capxobvious.

Некоторые комментаторы раскритиковали премьер-министра за его «нетолерантное» отношение к трансгендерам.

«Он даже не может сказать «женщина-трансгендер». Насколько же это жалко? Ему не кажется, что мужчины-трансгендеры не должны участвовать в мужских соревнованиях?» — спросил @iwsouthchris.