Москва, , 23:02 — REGNUM Российские военные уничтожили в рамках специальной военной операции на Украине топливную базу, с которой ВСУ получали горючее, сообщил 6 апреля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

Конашенков «Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населённого пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск».

Кроме того, в Харьковской области российские военные уничтожили доставленную в распоряжение украинской армии военную технику и вооружение зарубежного производства, которые были замечены на железнодорожной станции Лозовая.

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