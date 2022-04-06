Москва, 6 апреля 2022, 23:02 — REGNUM Российские военные уничтожили в рамках специальной военной операции на Украине топливную базу, с которой ВСУ получали горючее, сообщил 6 апреля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Кроме того, в Харьковской области российские военные уничтожили доставленную в распоряжение украинской армии военную технику и вооружение зарубежного производства, которые были замечены на железнодорожной станции Лозовая.
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