Москва, , 01:49 — REGNUM В ответ на применение ВСУ запрещенного оружия нужно жёстче воевать. Об этом 6 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Фосфорный снаряд Nwoo.org

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«Когда ВСУ применяют запрещённое оружие, как это было под Попасной, нужно фиксировать эти факты, прямо показывая доказательства. Подавать иски в международные суды. И, разумеется, жёстче воевать», — заявил эксперт.

Не стоит бояться сопутствующего ущерба при ударах по территории центральных и особенно западных областей Украины. Осторожничать следует только на юго-востоке, уверен политолог. Действовать нужно по принципу по принципу «кто не спрятался — сам виноват», полагает эксперт.

«Хватит делать вид, что против нас воюют только радикалы. Против нас воюет государство Украина. И подавляющее большинство населения западных областей, и около половины центральных ‑ и есть те самые «бандеровцы», — заключил Трухачёв.

Напомним, что 5 апреля военнослужащие ЛНР сообщили о применении ВСУ фосфорных боеприпасов под Попасной.