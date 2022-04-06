Тирана, , 23:06 — REGNUM Глава албанских железных дорог Ани Дурниши 6 апреля подал в отставку «по личным причинам».

Железная дорога Widewallpapers.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, свой последний пост Дурниши занимал с 2018 года по настоящее время. Ранее он возглавлял эпотеку крупнейшего города страны Дуррес.

Напомним, железные дороги Албании находятся в крайе плачевном состоянии — большая часть путей была построена в социалистический период и пришла в негодность. Тем не менее ведется подготовка к объединению Албании и Болгарии узами железнодорожных путей в рамках строительства восьмого панъевропейского транспортного коридора.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Албании поблагодарил болгарского премьер-министра за поддержку