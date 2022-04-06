Сараево, , 22:58 — REGNUM Улицы Республики Сербской снова патрулируют силы EUFOR (Силы Европейского Союза — ИА REGNUM). Об этом сообщил телеканал РТРС 6 апреля.

Баня-Лука Rade Nagraisalovic (Tonka)

По информации телеканала, машины EUFOR проехали по улицам района Тунице в столице Республики Сербской — Баня-Луке.

За последние несколько дней силы ЕUFOR усилены контингентом из Словакии, Румынии, Австрии и Болгарии. Региональные СМИ сообщают, что военный контингент из Германии должен прибыть в БиГ накануне выборов 2 октября. Посольство Германии в БиГ тем временем заявило, что оно не располагает планами размещения немецких военных в составе EUFOR.

Напомним, что EUFOR в рамках своей компетенции усилил военный контингент в БиГ. В данный момент в этой стране находится всего 1100 военных из стран ЕС.

Контингент EUFOR находится в БиГ с декабря 2004 года в качестве преемника «Стабилизационных сил» (SFOR — ИА REGNUM) НАТО.