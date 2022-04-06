Лейпциг, Германия, 6 апреля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Как сообщает издание Goal со ссылкой на Foot Mercato, «Пари Сен-Жермен» начал переговоры с «Ред Булл Лейпцигом» на предмет трансфера 24-летнего атакующего полузащитника сборной Франции Кристофера Нкунку.

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По информации источника, «быки» готовы отпустить Нкунку в «Пари Сен-Жермен», если парижский клуб предложит 70 миллионов евро. При этом трансферная стоимость полузащитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 28-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами, одиннадцатью результативными передачами и получил две желтые карточки.

Нкунку выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 18 июля 2019 года после перехода из «ПСЖ» за 13 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.