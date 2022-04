Лондон, , 22:48 — REGNUM Британский электронный музыкант и диджей Floating Points (Сэм Шепард) вернулся с новой песней под названием Grammar, которая стала его вторым синглом за 2022 год. Об этом 5 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

После возвращения с песней Vocoder в марте, Floating Points представил еще одну новую песню под названием Grammar.

В прошлом году Floating Points объединились с Фароа Сандерсом и Лондонским симфоническим оркестром для совместного альбома под названием Promises.

