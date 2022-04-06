Милан, Италия, , 22:47 — REGNUM 40-летний таранный форвард «Милана» и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович может завершить профессиональную карьеру футболиста после завершения текущего сезона. Об этом 6 апреля сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Златан Ибрагимович Doha Stadium Plus Qatar

По информации источник, швед завершит карьеру, если «россонери» смогут выиграть Серию А или Кубок Италии.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович принял участие в 23-х матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Центрфорвард выступает за «Милан» с 2 января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. Ранее шведский нападающий выступал за «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».