Саранск, 6 апреля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Чамзинская птицефабрика (входит в агрогруппу «Хорошее дело») получила разрешение на экспорт продукции в Китай, страны Персидского залива, Вьетнам и Гонконг. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

На птицефабрике

Объем производства предприятия в прошлом году составил 130 тыс. тонн. Из этого объема 4% продукции были реализованы за пределами России. В частности, осуществлялись поставки в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Белоруссию.

Планируется, что в текущем году объем производства будет увеличен еще на 30 тыс. тонн, что позволит расширить географию экспорта.

ИА REGNUM напоминает, по итогам I квартала текущего года Мордовия экспортировала 13 тыс. тонн мясной продукции и полуфабрикатов из мяса птиц, меланжа яичного и кормов для животных по пяти направлениям. В частности, 200 партий продукции были отправлены в Латвию, Узбекистан, Абхазию, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

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