Краснодар, 6 апреля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. В России создано 369 казачьих военно-патриотических клубов, которые успешно функционируют и готовят юных казаков к службе в Вооруженных силах РФ. 134 организации, насчитывающие более 2 тыс. воспитанников, работают на территории Кубанского казачьего войска, сообщили ИА REGNUM во Всероссийском казачьем обществе.

Krd.ru Кубанские казаки

Так, к примеру, воспитанники физкультурно-спортивного клуба «Медведь» при Выселковской школе №3 осваивают азы универсального боя, военно-спортивного двоеборья, специализированной версии армейского рукопашного боя и становятся победителями первенства России и первенства мира, чемпионами Европы, кандидатами в мастера спорта, мастерами спорта. Ребята неоднократно становились чемпионами соревнований воздушно-десантных войск и победителями Кубка Вооруженных сил России на призы Владимира Шаманова.

«Двоеборье — один из тех видов спорта, который нужен нашей допризывной молодежи для службы в армии. Он разрабатывался Военным институтом физической культуры. Принцип двоеборья позволяет участникам не только пробежать полосу препятствия, которая включает в себя набор различных элементов, таких как рукоход, змейка, труба, но и продемонстрировать навыки стрельбы, метания спортивного ножа. И только после этого вступить в бой на ринге», — отметил руководитель клуба, казак-наставник Сергей Луговой.

Многие выпускники клуба продолжили обучение в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, Новосибирском высшем командном училище, Северо-Кавказском институте Внутренних войск МВД, Санкт-Петербургском военном институте физической культуры.

Занятия по общей физической и огневой подготовке, умению обращаться с различными видами оружия проводят с казачатами и наставники военно-патриотического клуба «Казачья слобода» в Курганинске.

«На воспитанников нашего клуба возложена ответственная миссия — техническое обеспечение экспедиций в условиях высокогорного лагеря. Впервые в России на высоте 2938 метров наши казаки продемонстрировали навыки ведения рукопашного боя и мастерство владения холодным оружием», — подчеркнул руководитель клуба, педагог дополнительного образования Сергей Князев.

Во всех казачьих военно-патриотических клубах, работающих в России, молодые казаки осваивают образовательные программы по военно-прикладным видам спорта, спортивным дисциплинам с учётом историко-культурных традиций казачества.