Тирана, , 23:04 — REGNUM Президент Албании Илир Мета 6 апреля провел встречу с премьер-министром Северной Македонии Кирилом Петковым.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Мета поблагодарил Петкова за поддержку евроинтеграции Албании. Политик отметил перспективу сотрудничества между странами в деле повышения энергетической независимости от России, а также в рамках строительства восьмого панъевропейского коридора.

Напомним, евроинтеграция Северной Македонии и Албании рассматривается в контексте связке, однако Болгария, блокирующая переговоры с Северной Македонией, выступает за отдельное ведение переговоров с каждой из стран.

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