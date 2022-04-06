Тирана, 6 апреля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Президент Албании Илир Мета 6 апреля провел встречу с премьер-министром Северной Македонии Кирилом Петковым.

Mi.government.bg Премьер-министр Болгарии Кирил Петков

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Мета поблагодарил Петкова за поддержку евроинтеграции Албании. Политик отметил перспективу сотрудничества между странами в деле повышения энергетической независимости от России, а также в рамках строительства восьмого панъевропейского коридора.

Напомним, евроинтеграция Северной Македонии и Албании рассматривается в контексте связки, однако Болгария, блокирующая переговоры с Северной Македонией, выступает за отдельное ведение переговоров с каждой из стран.