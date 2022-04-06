Мельбурн, Австралия, , 22:42 — REGNUM Австралийская инди-рок-группа Rolling Blackouts Coastal Fever поделилась новым синглом под названием My Echo, в котором группа рассказала о своих переживаниях во время изоляции. Об этом 6 апреля рассказал портал NME.

Группа Rolling Blackouts Coastal Fever Скриншот портала NME

Написанная во время локдауна, композиция затрагивает темы клаустрофобии, тревоги и пагубного влияния зависимости от технологий. В пресс-релизе фронтмен коллектива Фрэн Кини сказал, что эта песня «об окружении экранами телефонов, компьютеров, телевизоров, паранойе и потере времени и места».

Песня My Echo вышла вместе с видеоклип, снятым давним соавтором коллектива Ником Макком.

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