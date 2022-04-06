Мельбурн, Австралия, 6 апреля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Австралийская инди-рок-группа Rolling Blackouts Coastal Fever поделилась новым синглом под названием My Echo, в котором группа рассказала о своих переживаниях во время изоляции. Об этом 6 апреля рассказал портал NME.

Скриншот портала NME Группа Rolling Blackouts Coastal Fever

Написанная во время локдауна, композиция затрагивает темы клаустрофобии, тревоги и пагубного влияния зависимости от технологий. В пресс-релизе фронтмен коллектива Фрэн Кини сказал, что эта песня «об окружении экранами телефонов, компьютеров, телевизоров, паранойе и потере времени и места».