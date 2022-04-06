Рим, , 22:39 — REGNUM По данным на 6 апреля, в Италии умерли 160 253 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 150 (днем ранее — на 194), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на 69 278 (днем ранее — на 88 173).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 15 035 943 — чуть более 25% населения страны. В настоящее время заражены 1 274 286 человек (на 102 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 49,7 миллиона человек (более 82,6% граждан страны).