Лондон, 6 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Британский исполнитель Эд Ширан обратился к музыкальному сообществу. Он записал видео и опубликовал его на своём YouTube-канале 6 апреля.

Eva Rinaldi Эд Ширан

Певец заявил, что поддерживает своих коллег, которые в суде борются с недобросовестными музыкантами, занимающимися плагиатом песен. Однако Ширан отметил, что иски очень часто бывают необоснованными. «Я просто хочу сказать, что я не сущность, я не корпорация. Я человек, я отец, я муж, я сын. Судебные разбирательства очень неприятны. Надеюсь, после этого вердикта нам удастся избежать необоснованных обвинений. Это действительно должно прекратиться», — заявил артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эд Ширан выиграл дело о защите авторских прав по обвинению в плагиате песни Shape Of You. Суд встал на сторону исполнителя по делу, которое длилось четыре года.