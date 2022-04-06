Нью-Йорк, США, 6 апреля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Американский музыкальный продюсер Майк Дин принес свои извинения южнокорейской поп-группе BTS из-за постов в социальных сетях, в которых он критиковал коллектив. Об этом 6 апреля рассказал портал NME.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

В ночь проведения «Грэмми 2022» 4 апреля Дин обратился к корейскому бойзбенду, ответив на пост Академии звукозаписи. Организаторы «Грэмми» попросили своих подписчиков «назвать более гладкую группу, чем BTS», на что Дин ответил: «Любая».

Позже тем же вечером, отвечая поклонникам BTS, продюсер подлил еще больше топлива в огонь, поставив под сомнение авторство песен BTS. «Забавно читать, как многие фанаты говорят, что участники BTS пишут «90% своей музыки», — написал он. «Не может быть такого, чтобы участники BTS написали 90% своей музыки».

«Просто проверьте авторские титры каждого альбома BTS. Во всех из них на каждую песню приходится по 9−10 авторов… Зачем такой компании, как BigHit, тратить столько денег на такое количество авторов, которые делают только «10% работы»?», — добавил Дин во втором комментарии.

После этого Дин извинился перед бойзбэндом в новых постах, в которых он утверждает, что он «просто чертовски [их] троллил». Продюсер, который был номинирован на «Альбом года» как сопродюсер альбома Канье Уэста Donda, также сказал, что он просто выместил свою злость на группе после проигрыша. «Ладно, друзья. Я был зол из-за номинации и сделал пост, который не должен был делать. Моя девушка просто заставила меня чувствовать себя виноватым за это», — добавил он. На церемонии «Грэмми 2022» рэпер Джон Батист в итоге получил награду «Альбом года» с пластинкой We Are.