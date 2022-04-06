Ростов-на-Дону, , 22:34 — REGNUM Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин, комментируя минимальную победу своих подопечных над самарскими «Крыльями Советов» (1:0), отметил, что игра выдалась напряжённой.

Тренер сборной России Валерий Карпин Fc-rostov.ru

«Больше нервов, чем удовольствия. Первый тайм понравился немного больше, чем второй. Не забитый пенальти чуть-чуть надломил настрой. Во второй половине игры выдержали нагрузку. Все ребята — молодцы. Сегодня оборонялись больше, чем в прошлом матче», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что единственный мяч на 18-й минуте встречи забил 26-летний форвард Николай Комличенко. На 28-й минуте нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти.