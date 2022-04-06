Бишкек, , 22:33 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе передала Министерству внутренних дел Киргизии девяти служебных автомобилей. Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве сегодня, 6 апреля.

Киргизские силовики Mvd.gov.kg

Семь из них будут использоваться в качестве передвижных милицейских приёмных, а ещё две машины получит туристическо-экологическая милиция.

Спецтранспорт передадут отделам внутренних дел Ленинского и Первомайского районов столицы Киргизии, а также в другие РОВД в других регионах республики.

В милицейском ведомстве отмечают, что за последние 10 лет ОБСЕ уже подарило МВД Киргизии в общей сложности 39 передвижных приёмных, а также ещё 10 автомобилей выделили для этого из внутреннего резерва Министерства внутренних дел.