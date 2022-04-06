Комо, Италия, 6 апреля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Целый ряд СМИ Италии, включая ведущее информагентство страны — Ansa, 6 апреля сообщили о попытке поджога«виллы олигарха Соловьёва« на озере Комо.

Исаак Левитан. Озеро Комо. Италия. 1894

В тексте указывалось, что речь идет о журналисте.

Как сообщалось ранее, здание, где в настоящее время идут ремонтные работы, не пострадало.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти миллиард евро.