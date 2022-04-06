Париж, , 22:31 — REGNUM Очередным вмешательством в дела Франции назвал заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого французский президент Эммануэль Макрон 6 апреля в интервью TF1.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

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Комментируя критику Моравецкого, заявившего, что Макрон зря обсуждает Украину с президентом России Владимиром Путиным, лидер Франции сказал:

«Эти заявления являются совершенно необоснованными и возмутительными».

Французский президент добавил, что от Моравецкого следовало ожидать подобного, ведь он «вмешивается во французскую избирательную кампанию».

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Добавим, что от Моравецкого в контексте информационной кампании против России «досталось» не только Макрону: два дня назад польский премьер-министр назвал Берлин тормозом новых, очень решительных санкций против Москвы.

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