Вашингтон, 7 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Американская группа Imagine Dragons выпустила видео на сингл Bones. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале коллектива 6 апреля.

Скриншот YouTube Imagine Dragons в клипе на песню Bones

По сюжету клипа, солисты группы оказываются на фондовой бирже Уолл-стрит в разгар зомби-апокалипсиса. Режиссёром работы, вдохновлённой песней Майкла Джексона под названием Thriller, выступил Джейсон Кёниг.

Напомним, что Imagine Dragons начали музыкальную деятельность в 2008 году. В 2021 году коллектив представил свой пятый студийный альбом Mercury — Act 1.