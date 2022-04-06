Вашингтон, 6 апреля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли заработал за первые выходные в СНГ 48,722 млн рублей. Об этом 6 апреля пишет «Бюллетень кинопрокатчика», ссылаясь на данные компании Comscore.

Скриншот с YouTube Морбиус

В списке стран, которые участвовали в подсчёте данных, указаны Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Молдавия. Для сравнения издание приводит показатели сборов дилогии «Веном»: в СНГ за первый уик-енд каждая часть собрала в два раза больше — 95,547 млн и 99,550 млн рублей соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Морбиус» неудачно стартовал в американском кинопрокате. В свой дебютный уик-энд фильм сумел заработать $39,1 млн, хотя аналитики прогнозировали ему результат в $40−50 млн.