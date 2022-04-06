Бишкек, 6 апреля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Работающие в Словакии компании проявляют интерес к организации на территории Киргизии производства автомобильных запчастей, стекла и электроники. Об этом заявил словацкий посол Милан Коллар на встрече с директором госагентства по инвестициям Равшаном Сабировым.

Флаг Словакии

По его словам, словацкая сторона готова поддержать такие проекты при условии, что Экспортно-импортный банк Словакии согласится профинансировать до 30% стоимости их реализации.

В итоге представители двух стран договорились провести в третьем квартале текущего года киргизско-словацкий бизнес-форум в столице Киргизии.

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