Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заразился коронавирусом, передаёт 6 апреля Reuters со ссылкой на министерство юстиции.

Меррик Гарланд (сс) United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Сообщается, что Гарланд получил положительный результат теста 5 апреля, после того, как он провел пресс-конференцию.

По данным министерства, у Гарланда не наблюдается симптомов COVID-19. Тем не менее в соответствии с рекомендациями медрегулятора он будет отправлен на карантин, который продлится минимум пять дней.

Предполагается, что Гарланд продолжит работать в онлайн-режиме и вернется в офис после того, как получит отрицательный результат теста.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что министр торговли США Джина Раймондо заразилась коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр торговли США Джина Раймондо заболела COVID-19