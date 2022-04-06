Москва, 7 апреля, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Арест нашего культурного достояния — это стандартное для стран Европы действие. Об этом 6 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Поль Сезанн. Игроки в карты. 1890-1895

«То, что сделала Финляндия — вполне ожидаемо. И Франция, и Италия, и кто угодно в ЕС сделали бы то же самое. Наши культурные ценности уже много раз арестовывали в пору обострения отношений. И так будет и впредь», — заявил эксперт.

То, что картины отправились на выставку в Европу без появления в России аналогичных по стоимости европейских полотен, — это должностное преступление сотрудников министерства культуры и руководителей музеев, уверен политолог.

«Пора ставить вопрос о соответствии Пиотровского, Лошак и Трегуловой занимаемым должностям. Они лично несут ответственность за случившееся», — заключил Трухачёв.