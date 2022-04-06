Саранск, 6 апреля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. По итогам I квартала текущего года Мордовия экспортировала 13 тыс. тонн мясной продукции и полуфабрикатов из мяса птиц, меланжа яичного и кормов для животных по пяти направлениям. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области.

(сс)skylark Мясо

В частности, 200 партий продукции были отправлены в Латвию, Узбекистан, Абхазию, а также Донецкую и Луганскую Народные Республики. Все партии грузов прошли необходимые контрольно-надзорные мероприятия, имеют ветеринарно-сопроводительные документы установленного образца.

Лабораторные исследования продукции на показатели безопасности проводились в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (Москва).

ИА REGNUM напоминает, также с начала 2022 года специалисты управления приостановили регистрацию в системе «Меркурий» в связи с выявленными нарушениями 13 уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов, которые работают на территории Мордовии. Ветеринарным специалистам государственной службы отправлено 19 уведомлений.