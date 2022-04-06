Сыктывкар, , 22:22 — REGNUM Арбитражный суд Коми рассмотрел дело о защите прав на товарный знак Chanel, иск о взыскании с местного предпринимателя компенсации за продажу подделки подала компания «Chanel SARL».

В суде Prokuror-kaluga.ru

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Как сообщает пресс-служба судов республики, в 2018 году в одном из магазинов Коми полиция обнаружила часы с логотипом Chanel. При этом у владелицы магазина не было договора с правообладателем. Мировой судья признал предпринимательницу виновной в продаже контрафактной продукции и назначил ей штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В сентябре 2021 года швейцарская компания подала иск о взыскании с предпринимателя компенсации. Свой ущерб «Chanel SARL» оценила в 671,2 тысяч рублей.

«Размер убытков определен исходя из цен на оригинальную продукцию на дату изъятия часов на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинального товара. Кроме того, заявлялось, что часть потребителей товаров компании ушла к нарушителю, тем самым уменьшив спрос на оригинальные товары. Однако суд в доводах истца усомнился и в удовлетворении иска отказал — оснований достоверно утверждать, что потенциальный покупатель изъявил желание приобрести оригинальную продукцию по цене, значительно превышающей контрафактную продукцию, нет», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, торговая марка Chanel запретила продажу своей продукции для клиентов из России. В МИДе РФ на это отреагировали.