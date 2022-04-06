Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что внесение его фамилии в санкционные списки США и ряда других западных стран подтверждает его приверженность интересам России и решениям руководства страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов

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"Персональные санкции, введённые против меня США, Великобританией и Канадой ещё раз подтверждают, что губернатор Петербурга всегда поддерживал и будет поддерживать все решения президента страны Владимира Владимировича Путина и стоять на страже интересов России и жителей Петербурга», — сообщил Беглов в своем Telegram-канале вечером 6 апреля.

Ранее сегодня стало известно, что министерство финансов США ввело персональные санкции в отношении 18 российских чиновников, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Петербурга Александр Беглов, федеральные министры, полпреды президента РФ в федеральных округах и ряд других высокопоставленных лиц. По имеющимся данным, Беглов и ряд других чиновников попали под санкции в качестве членов Совета безопасности РФ.