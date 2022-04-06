6 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Комаров, , 23:41 — REGNUM У лидера ЛДПР Владимира Жириновского к Уралу было особое отношение. Особенно доставалось Екатеринбургу. Именно здесь в 1918 году был расстрелян бывший российский император Николай Романов, и этот же город стал трамплином для политической карьеры первого президента России Бориса Ельцина. За это, в том числе, уральцам и прилетали лучи гнева.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тем не менее в Свердловской и Челябинской областях многие жалеют о его кончине. Это показывает, в частности, обсуждение на интернет-площадках.

«Удивительный был политик. Очень жаль. Он всегда останется в моём сердце», — написала в соцсети «ВКонтакте» некая Ольга Н. Юля П. отметила, что Жириновский был хорошим человеком. А Елена С. отреагировала предельно лаконично: «Жаль…».

Некий Ринат напомнил другим форумчанам, что Владимир Вольфович мог видеть и предсказывать. Впрочем, Ирина Р. считает, что он, скорее всего, знал информацию, которой и делился.

«Нормальный мужик был», — написал Виталий П. «Настоящий, умный, бесстрашный мужик…», — добавляет Роман Д. А Дмитрий А. пишет: «Как бы к нему кто ни относился (вопросов к нему всегда было немало), но это была яркая личность, которая останется в истории постсоветской России».

Владимир Жириновский Государственная дума

»Неоднозначный, но определенно яркий политик», — написала Алёна В. А Алексей З. считает, что «теперь смысла на выборы ходить нет».

Степан З. признаётся, что ни разу не голосовал за ЛДПР, но Жириновский всегда внушал ему уважение. «Да, он разговаривал резко, иногда грубо, иногда хабалисто! Но он не был необразованным и глупым», — сказал уралец.

«Самый яркий политик последних 30 лет. Несмотря на подачу, очень много правильных и умных вещей говорил. Будет его не хватать», — написал ещё один гражданин,

«Кто теперь будет Вангой?» — интересуется «Омар Си».

Конечно, есть и те, кто не только не жалеет, а даже рад смерти Жириновского. Но их сравнительно немного. Также интернет-пользователей интересует, что теперь будет с его партией. Прогнозы пока в основном неутешительные. Некоторые форумчане считают, что найти Владимиру Вольфовичу достойную смену вряд ли удастся. Впрочем, время покажет.