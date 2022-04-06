Нью-Йорк, США, , 22:17 — REGNUM Более ста представителей судебной власти американского штата Нью-Йорк будут уволены с должностей за отказ проходить вакцинацию от коронавируса. Судье высшего суда штата также грозит отстранение от должности, сообщает 6 апреля Reuters.

Вакцинация от COVID-19 в США (сс) Baltimore County Government

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По информации агентства, справку о прохождении вакцинации отказались предъявлять к обозначенному сроку 156 сотрудников и четыре судьи, что, по законам судебного управления, может привести к их увольнению.

Из 156 сотрудников, которые в марте были уведомлены о том, что они признаны непригодными к работе за несоблюдение требований, 103 сотрудника получат письма об увольнении уже 7 апреля.

Сообщается, что один сотрудник уволился самостоятельно, ещё 11 заявили, что уйдут на пенсию, а остальные решили все же сделать прививку от COVID-19. В общей сложности в судебной системе Нью-Йорка насчитывается более 15 тысяч сотрудников и трёх тысяч судей.