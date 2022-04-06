6 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили исключение чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной из рейтинга Всемирной федерации шашек (FMJD) из-за поддержки спецоперации на Украине.

Светлана Рыбина, , 23:40 — REGNUM Исключение семикратной чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной из рейтинга Всемирной федерации шашек (FMJD) из-за поддержки спецоперации на Украине вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Игнатий Щедровский. Игра в шашки

«Респект! Россия против укрофашизма!» — написала Rena F.

Многие пользователи выразили слова поддержки Тансыккужиной, которая попала в опалу из-за своей поддержки борьбы Российской Федерации с неонацизмом на Украине.

«Умница! Сильная и мудрая женщина Тамара Тансыккужина! За наше суверенное государство Россию выступила! За наш народ! За правду!» — указывает Lara K.

Некоторые комментаторы отмечают, что Тансыккужина не предала свою Родину и не променяла совесть на лояльность иностранных организаций, что не может не вызывать уважения.

«Умничка. А на этот дурацкий рейтинг плевать, лучше иметь признание соотечественников, чем носить звание предателя», — отмечает Иван Г.

Тамара Тансыккужина Официальный сайт Государственного Собрания Республики Башкортостан

Часть людей полагает, что Тансыккужина сделала свой выбор, теперь мы ждём реакции от наших спортивных чиновников, которые обязаны поддержать наших спортсменов и не допустить, чтобы патриотическая позиция сыграла с ними злую шутку.

«Да плевать на них, зато не надо будет позориться — выступать без флага, делать осуждающие заявления по бумажке. Свои надо чемпионаты проводить, нельзя допустить, чтобы наши таланты оказались на обочине», — пишет Александр Х.

«Пора свои спортивные федерации создавать, к нам присоединятся поддерживающие нас страны. Вот и будет два лагеря: у нас своё и у них — своё. А придёт время, и проверим, кто сильнее! Наши правильные спортсмены или их трансгендеры и допинговые мутанты», — предлагает Светлана Ц.

Ряд пользователей указывает на то, что коллективный Запад открыл охоту на русских и на тех, кто поддерживает нашу страну.

«О как! Как понимать тогда слова «демократия» и «свобода слова»? Сейчас, видимо, это значит «плюю на свободу того, кто мне не нравится». Иного вывода сделать не получается», — написал Конрад К.

«Правда не нравится никому, а русофобия сейчас цветёт буйным цветом. Но Украина и её хозяева поплатятся за всё!» — пишет Екатерина Л.

«Интересно, как же теперь на Олимпиаде будут победителей назначать? По политическим предпочтениям или как?» — задаётся вопросом Леся Р.

Нашлись и те, кто убеждены, что вскоре мы будем видеть куда более жестокие нападки в отношении всего русского за рубежом.

«Мда уж. А говорили ведь, что спорт вне политики. Я в шоке! Ещё на Олимпиаде было понятно, что от России не отстанут, но теперь это должно стать очевидным всем», — поделилась своим мнением Лиана А.

«О спорт, ты мир. Спорт вне политики? Серьёзно? Оказывается, только американцы могут любить свою страну и оправдывать бомбёжки. Если ты русский, то тебе по определению нельзя. Это не что иное, как нацизм», — указывает Ольга Ш.

Напомним, 6 апреля вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной страны Юрий Черток заявил ТАСС, что семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из рейтинга Всемирной федерации шашек (FMJD) из-за поддержки спецоперации на Украине.