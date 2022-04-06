Светлана Рыбина, 6 апреля 2022, 23:40 — REGNUM Исключение семикратной чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной из рейтинга Всемирной федерации шашек (FMJD) из-за поддержки спецоперации на Украине вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
«Респект! Россия против укрофашизма!» — написала Rena F.
Многие пользователи выразили слова поддержки Тансыккужиной, которая попала в опалу из-за своей поддержки борьбы Российской Федерации с неонацизмом на Украине.
«Умница! Сильная и мудрая женщина Тамара Тансыккужина! За наше суверенное государство Россию выступила! За наш народ! За правду!» — указывает Lara K.
Некоторые комментаторы отмечают, что Тансыккужина не предала свою Родину и не променяла совесть на лояльность иностранных организаций, что не может не вызывать уважения.
«Умничка. А на этот дурацкий рейтинг плевать, лучше иметь признание соотечественников, чем носить звание предателя», — отмечает Иван Г.
Часть людей полагает, что Тансыккужина сделала свой выбор, теперь мы ждём реакции от наших спортивных чиновников, которые обязаны поддержать наших спортсменов и не допустить, чтобы патриотическая позиция сыграла с ними злую шутку.
«Да плевать на них, зато не надо будет позориться — выступать без флага, делать осуждающие заявления по бумажке. Свои надо чемпионаты проводить, нельзя допустить, чтобы наши таланты оказались на обочине», — пишет Александр Х.
«Пора свои спортивные федерации создавать, к нам присоединятся поддерживающие нас страны. Вот и будет два лагеря: у нас своё и у них — своё. А придёт время, и проверим, кто сильнее! Наши правильные спортсмены или их трансгендеры и допинговые мутанты», — предлагает Светлана Ц.
Ряд пользователей указывает на то, что коллективный Запад открыл охоту на русских и на тех, кто поддерживает нашу страну.
«О как! Как понимать тогда слова «демократия» и «свобода слова»? Сейчас, видимо, это значит «плюю на свободу того, кто мне не нравится». Иного вывода сделать не получается», — написал Конрад К.
«Правда не нравится никому, а русофобия сейчас цветёт буйным цветом. Но Украина и её хозяева поплатятся за всё!» — пишет Екатерина Л.
«Интересно, как же теперь на Олимпиаде будут победителей назначать? По политическим предпочтениям или как?» — задаётся вопросом Леся Р.
Нашлись и те, кто убеждены, что вскоре мы будем видеть куда более жестокие нападки в отношении всего русского за рубежом.
«Мда уж. А говорили ведь, что спорт вне политики. Я в шоке! Ещё на Олимпиаде было понятно, что от России не отстанут, но теперь это должно стать очевидным всем», — поделилась своим мнением Лиана А.
«О спорт, ты мир. Спорт вне политики? Серьёзно? Оказывается, только американцы могут любить свою страну и оправдывать бомбёжки. Если ты русский, то тебе по определению нельзя. Это не что иное, как нацизм», — указывает Ольга Ш.
Напомним, 6 апреля вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной страны Юрий Черток заявил ТАСС, что семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из рейтинга Всемирной федерации шашек (FMJD) из-за поддержки спецоперации на Украине.