Вашингтон, 6 апреля 2022, 22:14 — REGNUM Киностудия Marvel Studios поделилась тизером фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Ролик доступен на YouTube-канале Marvel Entertainment с 6 апреля.
На видео появились новые кадры с Алой Ведьмой (Элизабет Олсен) и её детьми из сольного сериала «Ванда/Вижн». В ролике также показано злое воплощение Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч).
ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера киноленты «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» запланирована на 6 мая 2022 года. В России картина должна выйти 5 мая.
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