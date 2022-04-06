Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Киностудия Marvel Studios поделилась тизером фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Ролик доступен на YouTube-канале Marvel Entertainment с 6 апреля.

Доктор Стрэндж Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США

На видео появились новые кадры с Алой Ведьмой (Элизабет Олсен) и её детьми из сольного сериала «Ванда/Вижн». В ролике также показано злое воплощение Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч).

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера киноленты «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» запланирована на 6 мая 2022 года. В России картина должна выйти 5 мая.

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