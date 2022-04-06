Саранск, , 22:08 — REGNUM По факту ДТП в Мордовии, в котором пострадали трое детей, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Наехавший на детей автомобиль пресс-служба управления МВД по Мордовии

По предварительным данным, в вечернее время по дороге Гумны – Плужное – Тенишево –Шаверки в Краснослободском районе республики двигался автомобиль ВАЗ-21053. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и, выехав на обочину, совершил наезд на троих несовершеннолетних пешеходов, которые двигались в попутном направлении. Дети были госпитализированы.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Напомним, по данным управления МВД по Мордовии, на водителя был составлен протокол об административном нарушении в связи с отсутствием полиса ОСАГО. В ДТП пострадали две девочки в возрасте 11 и 13 лет, а также 15-летний мальчик.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Чувашии выясняют обстоятельства наезда на двух детей, которое произошло в феврале 2022 года на пешеходном переходе. Двоюродные сестры 4-х и 11-ти лет направлялись на детскую площадку и переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где их сбила машина. За рулем находился 18-летний водитель.

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