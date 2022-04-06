Соединённые Штаты Америки, , 22:06 — REGNUM Небольшая группа украинских военнослужащих прошла подготовку в США по управлению усовершенствованными дронами-камикадке Switchblade, сообщает 6 апреля Reuters.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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По информации агентства, в группе, обучающейся управлять дронами и использовать другое вооружение, насчитывается около десятка украинских военных. При этом уточнется, что они прибыли в США для участия в программе военной подготовки до начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее стало известно, что Пентагон намерен поставить Киеву дроны Switchblade-600. Аппараты весом около 23 кг могут пролетать расстояние в 39 км и зависать в воздухе в течение 40 минут.

Беспилотник наносит удар «противотанковым снарядом», а оператор управляет им при помощи системы с сенсорным экраном и может сам контролировать барражирующую ракету.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что американские конгрессмены требуют от президента США Джо Байдена увеличения поставок вооружения Киеву. В коллективном письме 30 членов Конгресса призвали Белый дом передать Украине истребители, а также зенитные и противокорабельные ракеты — всё то, что указано в списке желаемого вооружения, который Киев передал Вашингтону.