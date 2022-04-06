Рим, 6 апреля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Италия не принимает прямого участия в боевых действиях на Украине, однако является частью «коалиции», которая стремится «ослабить Россию» и тем самым помочь Киеву, заявил 6 апреля премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

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Отвечая на вопрос о возможном прекращении поставок российских энергоносителей, Драги сказал, что в настоящий момент такой вариант не рассматривается, что он не знает, будет ли этот вариант рассматриваться, но что исключать этого нельзя.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 80 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.