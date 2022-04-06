Стокгольм, , 22:10 — REGNUM 6 апреля правительство Швеции решило приостановить обмен любыми финансовыми данными с Российской Федерации по причине последних событий на территории Украины. Об этом говорится в пресс-релизе правительства.

Стокгольм. Швеция

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«Обмен информацией о финансовых счетах между странами осуществляется в соответствии с механизмом CRS (Common Reporting Standard), который является глобальным стандартом в деле автоматического обмена информацией о финансовых счетах. Это многосторонняя система, в которой информация отправляется между странами-участницами и собирается в сентябре каждого года. По причине разработки поправки к действующему регламенту Россия теперь будет исключена из стран, которым Швеция предоставляет информацию в соответствии с механизмом CRS», — объясняется на сайте правительства Швеции.

Правительство Швеции подчеркивает, что более не может гарантировать, что финансовые данные, передаваемые правительству Российской Федерации, не будут использоваться в целях, не предусмотренных механизмом CRS.

В заявлении министра финансов Швеции Микаэля Дамберга говорится, что правительство Швеции также не видит возможности предоставлять финансовую информацию правительству Белоруссии.

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