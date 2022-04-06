Москва, 6 апреля, 2022, 22:00 — ИА Регнум. О смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Многие инфлюенсеры и деятели культуры выразили соболезнования родным политика.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

Одним из первых память Жириновского почтил рэпер Моргенштерн, назвав его «легендой» и «лучшим шоуменом». Высказалась и журналистка Ксения Собчак, с которой политик не раз ругался в публичном поле — Собчак опубликовала пост в своих соцсетях, в котором показала значимость Жириновского как политическую фигуру в России, а также назвала его «великим стендапером».

Прокомментировали новость о смерти лидера ЛДПР певица Валерия, телеведущая Елена Малышева, балерина Анастасия Волочкова. «Так жаль, что именно в эти дни его нет рядом. Светлая память. Самые тёплые слова поддержки родным и близким», — написала Малышева в своих соцсетях.

ИА REGNUM напоминает, что Жириновский скончался на 76-м году жизни. Прощание с политиком состоится в Колонном зале Дома союзов.