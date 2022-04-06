Рим, 6 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. ВВП Италии в 2022 году вырастет на 3,1%, с таким прогнозом выступили 6 апреля в министерстве экономики и финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

Ранее предполагалось, что восстановительный рост ВВП составит 4,7%.

В министерстве ранее также сообщили, что по итогам первого квартала ВВП снизился на 0,5%, основная причина — рост цен на энергоресурсы и сырье.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.