Санкт-Петербург, , 21:56 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга страдают из-за плохой работы коммунальщиков. Днем 6 апреля город замер в пробках из-за нечищеных улиц. Редакция издания «МК в Питере» связала снежный коллапс с «проклятьем» и попросила предпринимателя Евгения Пригожина прокомментировать ситуацию.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

«У нас не в городе проклятье. Город у нас хороший, а вот в Смольном бездельники во главе с губернатором сидят. Ни мусор со снегом убрать не могут, ни Донбассу помочь. Пользуются тем, что страна сейчас занята более важными делами. Уверен, что и до них руки дойдут», — цитирует ответ Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Издание отмечает, что Смольный под руководством губернатора Александра Беглова всю прошлую зиму игнорировал жалобы горожан, связанные со снегом. А после начала спецоперации на Украине не стал спешить оказывать помощь беженцам. Предприниматель Евгений Пригожин обратил внимание на пассивность петербургской власти в этом вопросе и поблагодарил федеральную власть за помощь в заселении эвакуированных многодетных семей из ЛДНР в дома под Петербургом.