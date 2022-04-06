Рим, 6 апреля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. ВВП Италии в первом квартале 2022 года снизился на 0,5%, сказано в документах, опубликованных 6 апреля министерством экономики и финансов.

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Ранее власти Италии предполагали, что восстановительный рост ВВП в 2022 году составит около 4%.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.