Вашингтон, , 21:50 — REGNUM На каждый российский танк на Украину США хотят поставить по десять противотанковых систем, заявил 5 апреля американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью NBC News.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам США и их союзники должны так вооружить Украину в ближайшее время, чтобы у ВСУ было «по десять противотанковых систем на каждый отдельный российский танк».

Кроме того, он сказал, что ВСУ нужно помочь средствами ПВО — «тем, что поможет быстро и эффективно бороться с авиацией» ВС России.

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