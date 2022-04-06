Архангельск, 6 апреля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Летом в Архангельской области временную работу смогут получить 1,5 тысячи подростков, сообщает региональное правительство.

Yarmp.ru Трудоустройство подростков

«Важно создавать условия для активного вовлечения молодежи в социально-экономическую жизнь региона, — отметил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. — В рамках реализации госпрограммы «Молодежь Поморья» мы ежегодно выделяем из областного бюджета средства на мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних. Так, в 2022 году на эти цели предусмотрено 11 миллионов рублей. На эти средства будут созданы временные рабочие места для трудоустройства более 1500 северян в возрасте от 14 до 18 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, почти 40 млрд рублей выделено на поддержку рынка труда в регионах РФ.