Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Американский актёр Эзра Миллер может быть отстранён от проектов студии Warner Bros. из-за недавнего ареста. Об этом 6 апреля сообщило издание Rolling Stone.

Эзра Миллер Скриншот YouTube

Известно, что в настоящее время руководство Warner Bros. решило отложить производство всех фильмов и сериалов с участием Миллера на неопределённый период. Отмечается, что представители студии опасаются, что скандал с участием актёра может негативно сказаться на их репутации.

Напомним, что 28 марта 2022 года Эзра Миллер был арестован на Гавайях (США) за неадекватное поведение в местном баре. Позднее актёр был отпущен на свободу под залог в $500, но вскоре вновь нарушил закон.

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