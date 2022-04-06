Йошкар-Ола, 6 апреля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В минприроды Марий Эл не исключили, что одно из известнейших озер республики «Морской глаз» может вновь наполниться водой. Об этом министерство сообщает на своей странице в социальных сетях.

Vk. com/minprirodyrme Озеро Морской глаз в Марий Эл сейчас

Уточняется, что была проведена фото‑ и видеосъемка с квадрокоптера. Изображения демонстрируют, что вода из озера полностью ушла, но из стенок воронки бьют подземные ключи.

Это и позволяет надеяться на наполнение озера водой.

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ИА REGNUM напоминает, озеро «Морской глаз» расположено около деревни Шарибоксад в Волжском районе республики. Водоем представляет собой карстовый провал, которых множество на Сотнурской возвышенности. Процесс обмеления озера местные жители начали замечать еще в 2013 году, озеро мелело, но спустя несколько месяцев уровень воды восстанавливался. В феврале 2022 году вода полностью ушла из озера, обнажив воронку на глубине около 30 метров.

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