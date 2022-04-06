Член клуба «Эльбрус» приняла участие в миссии РКК в Ростовской области
Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Член клуба Лидеров России «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан Патимат Омарова вошла в состав миссии Российского Красного Креста в Ростовской области. Патимат стала не только волонтером на информационной линии и раздаче гуманитарной помощи, но и занимается подготовкой волонтеров-психологов на базе Южного федерального университета, а также психологической реабилитацией беженцев в пунктах временного проживания.
Когда началась специальная военная операция, и стало понятно, что нужна не только гуманитарная, но и психологическая поддержка беженцев с Украины, Патимат Омарова связалась с председателем Клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяной Дьяконовой и Российским Красным Крестом, согласовала даты, села в машину и выехала в Ростовскую область.
Патимат Омарова отмечает: запрос на психологическую помощь огромный. Работают в основном с женщинами, детьми и беременными. Она уверена, что самое главное – вовремя оказать поддержку.
По словам Патимат Омаровой, лидерские качества, приобретенные в том числе на конкурсе платформы «Россия – страна возможностей», помогают лучше справляться со стрессовыми ситуациями:
Напомним, клуб Лидеров России «Эльбрус» активно участвует в помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.
Так, победители и финалисты конкурса «Лидеры России» Антон Сериков, Игорь Бураков и Дмитрий Афанасьев организовали акцию по сбору средств на покупку рюкзаков для школьников, прибывших из ДНР и ЛНР в Ростовскую область. Более 1000 детей пошли в школу с новыми рюкзаками. Члены регионального клуба Лидеров России «Эльбрус» в Нижегородской области разработали план по социальной поддержке и адаптации прибывших из ЛНР и ДНР.
Победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Алехин, будучи руководителем регионального штаба #МЫВМЕСТЕ, координирует добровольческую и гуманитарную поддержку временно пребывающих в регионе. К акции присоединились более 30 партнеров — добровольческих, некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Под флагом #МЫВМЕСТЕ работает 45 пунктов приема гуманитарной помощи.