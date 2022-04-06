Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Член клуба Лидеров России «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан Патимат Омарова вошла в состав миссии Российского Красного Креста в Ростовской области. Патимат стала не только волонтером на информационной линии и раздаче гуманитарной помощи, но и занимается подготовкой волонтеров-психологов на базе Южного федерального университета, а также психологической реабилитацией беженцев в пунктах временного проживания.

АНО «Россия — страна возможностей» Миссия РКК в Ростове-на-Дону

Когда началась специальная военная операция, и стало понятно, что нужна не только гуманитарная, но и психологическая поддержка беженцев с Украины, Патимат Омарова связалась с председателем Клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяной Дьяконовой и Российским Красным Крестом, согласовала даты, села в машину и выехала в Ростовскую область.

«Когда у тебя есть опыт, профессиональные знания и желание помогать – остается только начать делать. Мы с мужем Далгатом Магомедовым – клинические психологи со специализацией «Психологическое обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях». В конце 90-х работали в волонтерском проекте по психологической реабилитации детей, пострадавших при военных конфликтах и террористических актах на Северном Кавказе, в том числе в пунктах временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев», — рассказывает Патимат Омарова.

Патимат Омарова отмечает: запрос на психологическую помощь огромный. Работают в основном с женщинами, детьми и беременными. Она уверена, что самое главное – вовремя оказать поддержку.

«Мы стараемся начинать с маленьких детей, потому что вокруг сразу собираются остальные дети и взрослые. У нас с собой много пластилина, бумаги, цветных карандашей и фломастеров. Пластилин – идеальное средство к сердцу дошколят. Практически сразу образуется кружок лепки. Лепим снеговиков, божьих коровок, мухомор, и машину такси. Мальчишки окружают Далгата – мне кажется, что такой большой и в красном жилете Российского Красного Креста он напоминает им Деда Мороза, — рассказал Патимат Омарова, — Мне особенно запомнились трое подростков, не по возрасту серьезных и молчаливых. Далгату удалось пробиться через эту бронь защиты и наладить контакт. Поговорили о будущем и планах, кем стать и какую профессию выбрать. Картина будущего – очень хороший психологический прием для мостика между «здесь и сейчас, где все непросто» и «в недалеком будущем, когда все проблемы сегодняшнего дня будут решены». Это важно – строить планы на будущее».

По словам Патимат Омаровой, лидерские качества, приобретенные в том числе на конкурсе платформы «Россия – страна возможностей», помогают лучше справляться со стрессовыми ситуациями:

«Лидерские качества – это не про умение командовать. Это про умение быть там, где ты должен быть, чувствовать людей и быть рядом, понимать с полувзгляда и полуслова, видеть и слышать, незримо направлять процесс и всегда помнить, что Россия – страна возможностей, которые ты создаешь сам в сотворчестве с другими», — добавила член клуба «Эльбрус».

Напомним, клуб Лидеров России «Эльбрус» активно участвует в помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

Так, победители и финалисты конкурса «Лидеры России» Антон Сериков, Игорь Бураков и Дмитрий Афанасьев организовали акцию по сбору средств на покупку рюкзаков для школьников, прибывших из ДНР и ЛНР в Ростовскую область. Более 1000 детей пошли в школу с новыми рюкзаками. Члены регионального клуба Лидеров России «Эльбрус» в Нижегородской области разработали план по социальной поддержке и адаптации прибывших из ЛНР и ДНР.

Победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Алехин, будучи руководителем регионального штаба #МЫВМЕСТЕ, координирует добровольческую и гуманитарную поддержку временно пребывающих в регионе. К акции присоединились более 30 партнеров — добровольческих, некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Под флагом #МЫВМЕСТЕ работает 45 пунктов приема гуманитарной помощи.