Тель-Авив, Израиль, 6 апреля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн стали родителями. Информация об этом появилась 6 апреля на странице коллектива в социальной сети «ВКонтанкте».

Андрей Макаревич

У музыканта 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль) родился сын. Пара назвала ребёнка Эйтаном.

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн поженились в 2019 году. СМИ сообщили о беременности супруги музыканта в декабре 2022 года — для Макаревича ребёнок стал четвёртым.