Загреб, , 21:46 — REGNUM Хорватия вышлет часть российских дипломатов в знак солидарности с другими странами НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман 6 апреля по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО.

Флаг Хорватии Pixabay.com

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«Мы это сделаем в знак солидарности и для того, чтобы продемонстрировать свою реакцию на то, что происходит, на эти ужасающие картинки из Бучи и других краев Украины», — процитировал портал b92 слова главы хорватской дипломатии.

Грлич-Радман отметил, что эти картины ему напоминают трагические события тридцатилетней давности в хорватском городе Вуковар.

Напомним, что после публикации отчета о якобы «массовом убийстве мирных жителей» в украинском населенном пункте Буча ряд государств-членов Североатлантического альянса принял решение о высылке российских дипломатов.

Ранее представители хорватских властей предлагали украинским партнерам «решить проблему мятежных территорий ДНР и ЛНР», используя опыт хорватской операции «Буря» против сербского населения Республики Сербская Краина в 1995 году.